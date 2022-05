Il noto giornalista e telecronista sportivo, Fabio Caressa, ha rilasciato delle dichiarazioni negli studi di Sky Sport, dove ha parlato anche del difensore della Juve De Ligt, facendo anche un confronto con i veterani Bonucci e Chiellini.



'De Ligt? Non è forte dentro l’area. Barzagli e Chiellini lo erano. Un periodo prendeva il pallone con le mani, adesso interviene in ritardo e tampona gli avversari. Allegri penserà di cambiare radicalmente il prossimo anno, non ha gli uomini per la difesa a 3'.