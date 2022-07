Il giornalista ed esperto di mercato Paolo Paganini ha parlato della situazione, ipotizzando una possibile permanenza del difensore olandese alla Juve. Questo il suo tweet: "Buongiorno. Il Bayern Monaco non alza l’offerta per de Ligt e la Juventus ha chiesto un nuovo incontro a Rafaela Pimenta per capire i margini di un rinnovo del contratto. Mancano le alternative. Bremer ha l’accordo con Marotta ma manca intesa con Cairo".