Il direttore di Tuttosport, Xavier Jacobelli, intervenuto a Sky Sport, ha parlato dell'eliminazione dell'Italia dai Mondiali: "La Juventus Primavera che si è qualificata nella Youth League ha sei giocatori piemontesi, ci sarà un motivo e ci sarà una strategia precisa . Se da questa eliminazione non si trarrà la lezione per cui unendo forze si rialza la testa, il problema non sarà quali commissario tecnico ci sarà".