Le parole di Alberto Polverosi, a commento del Derby della Mole, a calciomercato.com:



"Il Toro ha fermato la Juve pareggiando un derby che non ha incantato sul piano del gioco. Il vecchio allievo Juric ha fatto un favore al maestro Gasperini che ora è -3 dal quarto posto dei bianconeri però con due partite da recuperare, ma soprattutto ha fatto un favore a se stesso frenando la breve serie di sconfitte (due di seguito) con un pareggio prezioso (per la classifica) e orgoglioso (per come è arrivato). Risultato, occasioni, gioco, grinta, quasi tutto è stato pari, ma le dimensioni delle due squadre sono diverse, per questo il punto deve far sorridere di più il Torino, capace di riacciuffare la Juve dopo averla rincorsa per quasi 45 minuti. Dalla Juve, che tuttavia prosegue la sua serie positiva portando a 12 il numero delle gare senza sconfitta, era lecito aspettarsi qualcosa di più. Invece, poco spettacolo, pochi spunti tecnici, tantoché il momento più significativo di questo derby è rappresentato dall’assist di Brekalo per il pareggio di Belotti".