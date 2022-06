In una lunga intervista concessa ai microfoni de Il Diabolico e Il Divino, il noto giornalista Maurizio Pistocchi, ha commentato anche quella che è l'attuale situazione di Juan Cuadrado.



'Cuadrado è stato il giocatore più importante della Juve in questi anni, è disequilibrante, è cresciuto moltissimo, fortissimo nell’uno contro uno. Ricordo un aneddoto, vero, che Cuadrado era stato preso dall’Udinese e girato in prestito al Lecce, io dissi a Marino, direttore dell’Udinese, di riportarlo perché era fortissimo, e lui mi disse che non sapeva difendere, è migliorato anche lì. L’unica incognita è che anche lui ha una certa età, se dovessi dare così tanti soldi a un giocatore di quell’età un pensiero ce lo farei, 4 milioni sono tanti'.