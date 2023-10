Albertoai microfoni de La Domenica Sportiva ha criticato l'operato di Timothy. Le sue parole:"Weah si è adattato ad un ruolo che non era propriamente suo perché nasce come esterno di attacco, poi è passato ad un posizione posizione arretrata. Sta fornendo un contributo utile alla Juve, ma deve migliorare. Nel confronto con Cuadrado c’è ancora un alto rimpianto per la Juve perché il colombiano ha contribuito a scrivere pagine di storia".