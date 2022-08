Attraverso un tweet pubblicato sul suo account social, il giornalista Giovanni Capuano ha espresso quello che è il suo pensiero riguardo la situazione di Cristiano Ronaldo.'Non sorprende che si stiano negando tutti quando vengono chiamati per offrire Ronaldo. Negli ultimi due anni si è fatto la fama di piantagrane, costa tantissimo, segna ma non fa più la differenza come prima. E obbliga a costruire una squadra intorno a lui. Perché prenderlo?'.