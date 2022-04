Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, il giornalista Maurizio Compagnoni ha parlato di Raspadori come possibile sostituto di Dybala: "Come posizione in campo può esserlo, ma non come caratteristiche. Raspadori sta più in area di rigore rispetto a Dybala: nel 4-4-2 di Allegri vedrei Raspadori accanto o leggermente dietro Vlahovic. Questa può essere una soluzione interessante, con il serbo davanti a fare la guerra con gli avversari e lui a girargli intorno".