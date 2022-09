Il noto giornalista, Mario Sconcerti, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Calciomercato.com, dove ha parlato anche della sfida di questa sera tra Juve e Benfica.'Col Benfica è la partita più importante dell'anno perché da sola chiude o apre le porte. Questa è una partita da Juve, qualunque Juve, di Allegri o Carcano, Conte o Lippi. Inutile parlare di quello che non è perché oggi dovrà essere qualcosa. O non sarà. Io credo in questa Juve storta. Ci vedo dentro una potenzialità che non vedo nelle altre squadre. Ma stasera deve vincere, giochi come giochi. Ricordate come tutti festeggiarono il catenaccio col Chelsea finito con il gol di Chiesa? Basterebbe anche un bis'.