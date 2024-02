Ildicontinua la sua marcia trionfale con un'altra vittoria contro la Lazio. L'allenatore sta attirando l'interesse di diversi club, tra cui spicca la. Secondo il giornalista Alfredo Pedullà, attraverso X, Motta potrebbe essere la scelta ideale per risollevare le ambizioni della Vecchia Signora. Pedullà ha dichiarato: "Thiago Motta sarebbe (condizionale d’obbligo) l’allenatore perfetto per dare un nuovo senso e una nuova identità alla Juventus". La sua opinione suggerisce che Motta potrebbe portare un cambiamento significativo e rinvigorire la squadra torinese, aprendo nuove prospettive per il futuro.