Attraverso le colonne del suo editoriale, il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla situazione legata a Lukaku.'Big Rom è perfetto per l’attuale struttura della squadra e per le urgenze di società e Allegri, che ha ancora due anni di contratto ma non può permettersi stagioni come le ultime. Deve tornare a vincere, rispettando il dettato storico e per consentire alla Juve di cominciare a riequilibrare i conti senza il ricorso ad altre iniezioni di Elkann. Sono convinto che con Lukaku la Juve guadagnerebbe posizioni nella pole scudetto, graduatoria che in questo momento vede al primo posto il Napoli, davanti a Inter, Milan e Lazio'.