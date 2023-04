Attraverso le colonne del suo editoriale, il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha espresso quello che è il suo parere riguardo agli episodi avvenuti in Juve-Inter.'Mi domando come si possa criticare figuriamoci punire chi si sente dare della scimmia, della merda, chi è costretto a subire i buuu razzisti e, segnato un gol, reagisce platealmente pretendendo il silenzio da chi lo sta offendendo. Si ferma il gioco alla prima espressione intollerabile, si richiede l’assistenza del club che ha la sfortuna di essere sostenuto da certa gente e, solo dopo aver ricondotto il tutto alla normalità, la partita, lo sport, la vita possono riprendere. In caso contrario, la si sospende'.