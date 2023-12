Il giornalista Alberto, ospite alla Domenica Sportiva, ha analizzato la competizione per lo scudetto tra, sottolineando il divario in classifica dopo la vittoria dei nerazzurri contro la Lazio e il pareggio dei bianconeri contro il Genoa. Ha espresso il suo punto di vista affermando: "Il +4 sulla Juve definisce meglio la chiara e netta superiorità dell’Inter in campionato. C’è la possibilità che a febbraio il campionato possa prendere un indirizzo definitivo o quasi." Questa valutazione riflette il momento decisivo della stagione e l'ipotesi di una svolta nel corso del mese di febbraio.