Intervenuto presso le colonne del Corriere dello Sport, il medesimo direttore Ivan Zazzaroni si è soffermato anche sul caso Dybala.'L’eventuale causa, una evidente forzatura, prevederebbe la richiesta di oltre 50 milioni, ovvero la differenza tra l’accordo sul rinnovo dell’autunno 2021 (mancante delle firme, peraltro) e lo stipendio lordo corrisposto dalla Roma dopo che Paulo non si vide confermare il prolungamento per un cambio di strategia di Torino. Segnalo che il ritardo originario fu determinato dall’assenza della domiciliazione dell’agente Jorge Antun. Ho l’impressione che chi cura gli interessi di Dybala stia facendo più danni della grandine: aggiungo infatti che sempre nel gruppo che lo assiste c’è chi intende sfruttare la clausola liberatoria di 12 milioni per portarlo a luglio in Spagna o in Premier. Paulo va per i 30 anni, a Roma è amatissimo e alla Roma è legato, in particolare ha un rapporto splendido e vincolante con Mourinho: è il caso che cominci a far pesare la sua di volontà, indicando rotte che non ne penalizzino l’immagine, la carriera e a questo punto anche il ricordo'.