Intervenuto ai microfoni di Radio 24, il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla bufera scoppiata per le parole del pm Santoriello.'Sono scioccato perché al convegno parlavano di cose importanti, forse non si conosce bene l’ambiente in cui questa bomba arriva. E adesso? Questa dichiarazione mette in una difficoltà incredibile'.