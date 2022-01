Il giornalista del Corriere della Sera, Massimiliano Nerozzi, ha commentato ai microfoni della trasmissione radiofonica Tutti Convocati quanto successo ieri sera all'Allianz Satdium:



"La società comanda, anche sull'allenatore. Fossi stato in Dybala non avrei fatto l'occhiata dopo un gol all'Udinese. Detto questo, umanamente capisco la reazione. Non ha avuto un bel trattamento a livello di dichiarazioni da parte di Allegri e del club. Dybala penso realmente che sia gobbo, è affezionato alla Juventus, poi ognuno fa i propri calcoli. Il club non darà mai a Paulo la cifra di cui si parlava a ottobre e scommette su questo, così come l'argentino scommette che arriverà un'offerta più alta".