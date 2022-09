Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il noto telecronista Fabio Caressa ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla rete annullata a Milik per un fuorigioco assolutamente inesistente di Bonucci.'Sono immagini clamorose perché Candreva terrebbe in gioco Bonucci di mezzo metro. Il nostro non è il Var ufficiale, ma qui parliamo di 50 centimetri. Questo significa che sarebbe il più clamoroso errore da quando c’è il Var'.