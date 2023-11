Le parole di Sandroa Pressing:"Ripensando al valore iniziale di questa Juve, ripensando a come è stato trattato negli ultimi due anni, visto il lavoro in questo campionato credo ci sia il dovere di dire che tante cose dette erano sbagliate e scorrette. È cambiata la valutazione di alcuni giocatori a cui aveva dato fiducia la scorsa stagione, non ripagata. Un paio di questi non potevano giocare".