"Quindi l’arbitro misterioso che ha parlato a Le Iene ha confermato cheandava espulso per il colpo a Djuric ine, cosa ben più grave, il frame scelto inin occasione del gol difosse quello sbagliato. Strano: ci avevano garantito che il SAOT era automatico e non avrebbe mai potuto sbagliare… Insomma: la Serie A, a suo dire, è falsata, ma non dai club, bensì dalle lotte di potere della classe arbitrale". Queste le parole, sui social, del giornalista LucaQuesta la risposta di Luca: "Pertanto persone con nomi e cognomi non sono credibili mentre un tizio senza volto, senza nome e camuffato è la voce della verità?".