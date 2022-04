Le parole di Matteo Marani nel suo editoriale per Tuttosport:



"Rispetto a un anno fa, la Juve ha tre punti in meno in campionato e una Supercoppa in meno. Nulla in più, nemmeno in caso di vittoria della Coppa Italia, del criticatissimo Pirlo, fuori agli ottavi di Champions come stavolta. Nella stagione poco scorrevole dei bianconeri, su cui pesa certamente la prima parte senza centravanti vero, gli inciampi maggiori sono avvenuti tutti in casa, partendo dal ko contro il Villarreal. Nel fortino un tempo inespugnabile, la squadra ha perso contro Empoli, Sassuolo, Atalanta e Inter. Esclusa l’ultima, contro la quale meritava il successo, non si può dire che la Juve sia stata sconfitta dalle big".