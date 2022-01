Il giornalista Fabio Ravezzani, attraverso il suo profilo Twitter, ha commentato la prestazione della Juventus ieri sera:



"Ieri Kulusevski e Kean hanno giocato una partita inguardabile. Lo svedese è stato sostituito a fine primo tempo per disperazione. L’italiano in 70’ ha toccato 22 palloni senza effettuare neanche un tiro. Insieme sono costati 75 milioni in contanti. È tutto, Vostro Onore.".