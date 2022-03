Stefano De Grandis, intervenuto ai microfoni di SkySport ha commentato le prestazioni di Federico Chiesa in paragone a quelle di Domenico Berardi. Queste le parole:



CHIESA - "Chiesa è un giocatore che in una partita in equilibrio può dare lo strappo decisivo e fare gol. Invece Berardi gioca per la squadra, fa giocare meglio anche gli altri. Chiesa gioca solo per se stesso, mentre Berardi si accentra, diventa regista offensivo, si inserisce e fa tagli per i centravanti. Io ho grande stima per Berardi, è nel pieno della maturazione e quindi credo in lui".