L'analisi di Atalanta-Juventus a cura del giornalista Luigi Garlando, dalle colonne della Gazzetta dello Sport:



"Partita bellissima a Bergamo. Meravigliosa Atalanta che ha ritrovato il suo spirito migliore per uscire da una selva oscura di Covid, infortuni, sconfitte, errori arbitrali... Senza Zapata, ha vinto quando, uscito Muriel, è rimasta senza punte. E’ passata in vantaggio con una punizione nucleare di Malinovskyi. Gasperini perfetto. Monumentale Koopmeiners. L’Atalanta avrebbe meritato qualcosa in più, se non altro per il sospetto rigore di De Ligt e perché sull’1-0 Hateboer ha colpito la traversa da un passo a porta vuota, ma l’ottima prestazione aiuterà la Dea a riprendere la campagna d’Europa con altro morale. Il pari comunque ci sta. La Juve ha confermato la sua crescita di squadra: ora lo è. Ora ha una logica riconoscibile. Il ruolo di punta da rifinitura è l’abito ideale per Morata. Dybala è nato per creare in libertà senza steccati in campo. Vlahovic, anche senza segnare, in godibile lotta con Demiral, ha confermato la sua talentuosa pericolosità. Tutti e tre si sono sacrificati per la squadra. McKennie e Rabiot non vagano più spaesati, ma trovano i tempi giusti d’incursione e danno fisicità alla manovra. E’ migliorata tanto anche la fase senza palla. Nella prima parte del match la Juve ha mostrato un pressing aggressivo che raramente ha fatto vedere in stagione. L’Atalanta si è ritrovata, la Juve cresce. Prendiamoli come buoni presagi per le coppe che riaprono il sipario".