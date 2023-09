Il noto telecronista Pierluigi Pardo ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche della Juve di Massimiliano Allegri.'Il mercato non ha regalato rivoluzioni, ma forse ha razionalizzato le cose. Vlahovic deve fare meglio di un anno fa, Allegri non lo nasconde: vuole che partecipi di più al gioco, ma sa bene che parallelamente anche la squadra deve aiutarlo. Appena gli parli di Rabiot si illuminano gli occhi, orgoglioso della sua maturazione, Chiesa e Pogba potrebbero essere iniezioni brusche di talento, il riposo rispetto a chi gioca in Europa sarà una chiave importante'.