Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, il noto giornalista Giovanni Guardalà ha commentato le dichiarazioni rilasciate nel post partita di ieri da Massimiliano Allegri.'Ci sono alcuni aspetti che mi hanno lasciato perplesso: quando sento parlare l’allenatore della Juventus, non di una squadra che lotta per non retrocedere, di essere soddisfatto per aver difeso bene e di aver fatto una partita solo difensiva per portare a casa un risultato positivo lì mi lascia perplesso'.