Intervenuto attraverso le colonne del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha rivelato un retroscena riguardante la decisione di Allegri di mandare in campo Nicolussi dal primo minuto.'Dovendo rinunciare per un’ora a Locatelli, Max ha dato spazio a Nicolussi Caviglia, solo in parte una sorpresa, ci lavorava da due settimane, al quale ha chiesto di giocare semplice, uno, massimo due tocchi, e di garantire un appoggio continuo ai compagni'.