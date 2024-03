Del momento e del futuro di Massimiliano Allegri ha parlato anche il giornalista Giuseppe Pastore a Cronache di Spogliatoio. "E’ curioso il dato sugli attaccanti espulsi della Juve. Allegri non è mai stato così solo in otto anni alla Juve. Mi sembra un uomo che un po’ ha capito che non allenerà la Juventus l’anno prossimo", le parole sul tecnico bianconero. Nella stessa trasmissione, anche Riccardo Trevisani ha parlato del momento della Juventus criticando Allegri soprattutto per la comunicazione. L'allenatore della Juventus ha ancora un anno di contratto ma il futuro è più incerto che mai. QUI ABBIAMO RISPOSTO A CINQUE DOMANDE SU COSA POTRA' SUCCEDERE.