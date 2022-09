Il noto giornalista Sky, Giovanni Guardalà, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato anche della situazione della Juve.'Allegri con i pochi che sono rimasti farà qualcosa, proverò a studiare soluzioni per le gare alla ripresa del campionato contro Bologna e Milan. In questo periodo potrà lavorare poco sul gruppo, ma al tempo stesso studiare soluzioni con lo staff. Credo che la più semplice, visto rientro di Milik e l’assenza di Di Maria per squalifica, è affiancare il polacco a Vlahovic'.