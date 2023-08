Il noto giornalista e telecronista Massimo Marianella ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky, in cui ha commentato il mercato svolto dalla Juve fino a questo momento.'La Juve ha bisogno di almeno un paio di difensori. Un centrale e un esterno o due centrali, dipende come vuole Allegri giocare. Non penso ci siano grandi possibilità di recuperare Bonucci, quindi non ha tanti difensori per competere per lo Scudetto, il buco mi sembra lì in questo momento. Servono due difensori da Juventus se vuole tornare ad essere protagonista in questa stagione'.