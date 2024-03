Il noto giornalista, Di Gennaro, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato anche del momento della Juve.'C’è nervosismo, tensione. È normale che sia così, il momento è questo. Va oltre quando parla di domande intelligenti da fare. Due mesi fa la squadra giocava bene, non so cosa può succedere ora. Teme che non possa andare in Champions? Sarebbe un fallimento grosso. Napoli, Inter e Milan per me hanno un organico più forte, lo ripeto. È in difficoltà, anche perché dietro il Bologna non molla, la Roma con De Rossi ha cambiato marcia, poi ci sono Atalanta e Napoli'.