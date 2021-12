Il giornalista Fabrizio Biasin, intervenuto attraverso il suo profilo twitter, ha commentato la serie dedicata alla Juventus, All or Nothing. In particolare, si è concentrato sul rapporto di Cristiano Ronaldo con il mondo Juventus:"Ho finito la serie sulla #Juve (e voi giustamente direte "e sticazzi?"). La prima cosa che mi è passata per la mente a visione conclusa è stata: “A #Ronaldo interessa solo #Ronaldo”. Si poteva immaginare, ma la serie lo mostra bene. Tanto forte quanto "estraneo".