Il Giornale - Juventus, la posizione di Giuntoli e il ritorno di Manna da non escludere

Juventus, i cambi in società

"Riportare juventinità", questo uno dei temi che hanno fatto discutere i tifosi della Juventus e su cui anche la stessa società sembra riflettere. Intanto, è arrivatoche di Juve se ne intende e non poco visto il lungo periodo passato a Torino da giocatore (oltre alla stagione da vice di Andrea Pirlo). Oltre al tecnico croato, che comunque è già un passo in avanti da questo punto di vista, il discorso è più ampio e riguarda anche altre sfere del club.Non è un caso, scrive Il Giornale, che in questi giorni si sono susseguite voci che vorrebbero Giorgioprossimamente più coinvolto nella gestione tecnica. È poi, si legge, è del tutto normale che il sogno del popolo bianconero sarebbe quello di vedere tornare proprio Del Piero, con una qualsivoglia carica che vada dal presidente al direttore generale. Questa però è una cosa che dipenderà eventualmente solo da John Elkann.

Torna Manna alla Juventus?

Intanto, non è da scartare una riorganizzazione societaria, anzi, è quasi inevitabile. Complici anche gli ultimi eventi, sarebbe peraltro finita sotto osservazione anche la posizione di Cristiano Giuntoli, e riferisce il quotidiano, "Scenari che verranno. Intanto, ci sarà da lottare per il quarto posto in campionato. Buttando in campo tutto quello che si ha fino alla fine: come da motto societario che Tudor conosce benissimo.