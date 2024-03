Allegri non intende dimettersi e ha un altro anno di contratto a cifre importanti (7 milioni più 2 di bonus). Tradotto: spetterà a John Elkann l'ultima parola, questo quanto riferisce Il Giornale. L'allenatore della Juventus ha lasciato incertezza sul suo futuro dopo le ultime dichiarazioni e hanno fatto discutere in particolare le parole di Giovanni Branchini. Difficile, in caso di separazione, che il tecnico livornese possa ripartire dall'estero, visto che in passato ha detto no a club del calibro di Real Madrid, PSG e Chelsea. Probabile possa quindi decidere restare fermo. Thiago Motta intanto aspetta segnali.