Inter, i numeri della crisi economica

Da una parte, troviamo l'Inter, leader della Serie A, reduce da una stretta sconfitta in finale di Champions League contro il Manchester City.Esordisce così un approfondimento sui conti dell’Inter uscito questa mattina dalle colonne de il Giornale. Nel mezzo di questo scenario, risulta sorprendente apprendere dei compensi erogati ai 10 membri del consiglio, tra cui l'amministratore delegato corporate Alessandro Antonello e l'amministratore delegato dell'area sportiva Giuseppe Marotta, che per l'esercizio 2022/2023 hanno ricevuto poco meno di 1,9 milioni di euro. Questo dato contrasta con una perdita di 85,4 milioni di euro.Al di là di ciò, i dati più allarmanti per il futuro dell'Inter emergono dal blog del commercialista e revisore contabile Luca Marotta. Nonostante la società abbia tagliato i costi dell'11,8% a 465,5 milioni, ha registrato un calo dei ricavi del 3,2%, attestandosi a 425,5 milioni. Questa disparità mantiene uno squilibrio economico che si prospetta nel futuro., sebbene in calo rispetto ai 881 milioni dell'esercizio precedente.Le cessioni di(all'Al Nasr per 17,5 milioni) e dial Manchester United (per 50,2 milioni) avrebbero potuto fornire un sollievo vitale per la continuità societaria. Tuttavia, il quadro finanziario rimane critico. Nonostante la società abbia beneficiato di aiuti per le imprese colpite dalla pandemia, il patrimonio netto al 30 giugno 2023 segna un saldo negativo di 161,9 milioni.Pur avendo la possibilità di rimandare la ripianificazione delle perdite entro il quinto esercizio successivo, cioè entro il 2027, quando dovrà azzerare i 342 milioni accumulati, la situazione è critica.Nel gennaio 2022, è stato emesso un bond da 415 milioni con scadenza nel 2027 e un rendimento del 6,75%. I cinesi di Suning, che controllano la società tramite il veicolo Grand Tower, devono trovare un modo per rimborsare entro maggio 2024 il finanziamento da 275 milioni del fondo californiano Oaktree, che ha richiesto tutte le azioni del club come garanzia.Nonostante la conversione a patrimonio di un finanziamento soci da 86 milioni, la proprietà dovrà affrontare sfide significative per superare questa difficile situazione finanziaria.