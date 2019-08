Mauro Icardi rischia grosso. Se l'Inter non dovesse riuscire a trovare una nuova sistemazione per l'attaccante argentino, che è spinto verso Napoli o Roma, ma vorrebbe vestire la maglia della Juventus, lo scenario è dei peggiori di fronte a Maurito. Secondo quanto riportato oggi da Il Giornale, infatti, rischia di restare due anni in tribuna fino al termine del proprio contratto in nerazzurro, fissato per il 30 giugno del 2021. Icardi, infatti, non rientra all'interno del progetto tecnico di Antonio Conte e i bianconeri aspettano gli ultimi giorni di mercato prima di tentare il colpo low cost.