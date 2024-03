Tra gli allenatori liberi, il nome che più di tutti scalda è quello di Antonio Conte. E' lui il grande sogno di Aurelio De Laurentiis per il Napoli. L'ex tecnico della Juventus però, riferisce Il Giornale, chiede un mercato da 150 milioni per puntare a vincere. Conte che è tra l'altro anche nei radar del Milan come eventuale sostituto di Stefano Pioli. Bisognerà capire chi avrà davvero l'ultima parola al momento delle scelte tra Ibrahimovic, Moncada e Furlani. Il ciclo di Stefano Pioli appare comunque al crepuscolo: a meno di clamorosi exploit in Europa League.