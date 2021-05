“È divertente registrare le reazioni commoventi dei soliti noti vip della tifoseria nerazzurra, convinti che le malefatte juventine non finiscano mai. Aggiungo uno spassoso Del Piero che da impudente non si è limitato a opinare “il rigore su Cuadrado non c’era’ ma ha aggiunto ‘io vengo da un calcio nel quale certi rigori non venivano dati’, proprio lui ex capitano della Juventus condannata alla Serie B. Della solita compagnia di giro, Antonio Conte che, con le solite puerili scuse, ha evitato di presentarsi nel dopo partita”. E' il commento di Tony Damascelli dalle colonne de Il Giornale.