Questa sera scenderà in campo lain Coppa Italia per la gara contro la Lazio. Il Giornale ha analizzato la situazione che potrebbe esserci all'Allianz Stadium questa sera. Infatti potrebbe esserci un clima freddo da parte dei tifosi nei confronti in primis di Massimiliano Allegri ma anche nei confronti dei singoli giocatori. La casa bianconera per l'occasione è quasi tutta esaurita, ma l'ambiente che potrebbe venire riservato alla squadra potrebbe non essere certamente dei migliori. Calcio d'inizio alle 21 per avere la risposta.