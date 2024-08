Con la mancata convocazione di Federicoper la sfida contro ilnell'amichevole tenutasi a Pescara si può dire che l'attaccante esterno è ormai fuori dal progetto. Situazione confermata anche daai margini della sfida contro il club francese. Secondo quanto riferito da Il Giornale, la Vecchia Signora sta aspettando delle offerte di almeno 20-25 milioni dalla Premier League per l'ex. L'obiettivo dei bianconeri è di non perdere il giocatore a parametro zero.