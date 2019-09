Su Leonardo Bonucci è piovuta un'ondata di polemiche incredibile in seguito alla simulazione nella partita della Nazionale italiana contro l'Armenia, che ha portato all'espulsione di Aleksandr Karapetyan per doppia ammonizione. Franco Ordine, nel proprio commento odierno su Il Giornale, non ha usato mezzi termini per definire il comportamento di Bonucci: "E' sempre al limite, non è la prima volta che sbaglia con la fascia di capitano addosso. Lo fece anche con il Milan, ma in Nazionale è più grave". Bonucci sarà anche capitano della Juventus fino al rientro di Giorgio Chiellini.