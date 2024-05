Antonioha voglia di ritornare ad allenare in Serie A, dopo l'esperienza in Premier League. Stando a quanto riporta Il Giornale il tecnico salentino aveva mostrato la propria disponibilità a tornare ad allenare la, ma non sarà lui il prossimo allenatore della Vecchia Signora. Come opzione per allenare in Italia ad Antonio a questo punto resta soltanto il Napoli con Aurelio De Laurentiis che gli offrirebbe 6,5 milioni di euro a stagione con un bonus di 2,5 milioni in caso di approdo alla prossima Champions League.