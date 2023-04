aveva sentenziato Allegri nei confronti di Beppe Marotta e Dario Baccin dopo la gara contro l'Inter. Come riferisce Il Giornale però si tratterebbe solo di una piccola parte di quanto accaduto dopo la sconfitta nel derby d'Italia e la conseguente eliminazione dalla Coppa Italia. Allegri solo, senza nessun appiglio, un uomo solo al comando. Max deve fare i conti con gli infortuni ma anche con i difetti della squadra, come la presa di coscienza che Gleisonnon possa giocare in una difesa a quattro ma sia adatto solo per quella a tre. A cui vanno aggiunte le difficoltà di gestione del gruppo tra punti tolti e ridati. Gli alibi non mancano ma la squadra comunque non funziona."M." è una parola che tanto piace ad Allegri che ha messo al muro i suoi giocatori nello spogliatoio di San Siro. Uno sfogo mai visto prima, forse frutto del sentimento di tradimento da parte dei suoi giocatori. "Come avete fatto a perdere contro una squadra di m.". Certo, rabbia frutto di una partita non giocata ma anche frutto di un gruppo che non appoggia le idee del proprio allenatore, come ad esempio l'esclusione di, migliori del momento. Oppure la scomparsa di Fagioli dopo le lacrime. Il gruppo sembra compatto contro Max. Ci sarebbe anche chi ha provato a rispondere al tecnico, tra questi Milik e Bonucci. "Dobbiamo lasciarli fuori dalla Champions" ha sentenziato Max per provare a dare una scossa ad una squadra che oggi è veramente in difficoltà.