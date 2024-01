Juve, per Allegri e Agnelli 'sarebbe meglio il silenzio'

L'Inter è a più uno, ma con una partita in meno e con lo scontro diretto contro lain programma domenica. Si può prevedere quindi i nerazzurri a più sette? La capolista marcia senza assilli, spinta dalla fortuna e dal fenomeno Lautaro, il resto è contorno.La cosiddetta madre di tutte le partite, domenica a San Siro, diventa trappola mortale per l'ex inseguitrice, ripensando alla Juventus con l'Empoli, torna alla mente la frase del film The Untouchables: «Sei solo chiacchiere e distintivi», dedicata adche si sta allargando nelle simpatiche, per lui, dichiarazioni, il commento di Tony Damascelli su Il Giornale. All'allenatore della Juve - si legge - piace parlare di cavalli, tra corto muso e paraocchi, sarebbe opportuno mettere il morso e procedere in silenzio. Vale lo stesso per l'ex presidentei cui concetti, sul Financial Times, ribadiscono di quanto sia lontano o non a conoscenza dalla drammatica realtà contabile del club che avrebbe bisogno di ulteriori 300-400 milioni per ritrovare equilibrio. ( QUI L'INTERVISTA COMPLETA DI ANDREA AGNELLI)