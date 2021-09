Secondo quanto riportato da Il Giornale,per quanto riguarda il calciomercato.La Juve ha infatti sostituito Cristiano Ronaldo e ha chiuso il proprio mercato senza un grande colpo. E' tornato Moise Kean, è arrivato Manuel Locatelli, ma il tecnico avrebbe gradito un altro centrocampista e soprattutto una punta in grado di portare gol in dote alla squadra.Proprio su quest'aspetto insiste Il Giornale: ci si aspettava che dopo la cessione di CR7, la Juve si facesse sotto per un grande innesto., per il quotidiano "oggi furioso" con il suo presidente e il suo direttore sportivo.