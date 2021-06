Le giovanili della Juventus sono una fucina di talenti. Sbarcare in Prima squadra e poter reggere sulle spalle il peso della maglia bianconera, però, spesso richiede un lungo percorso di crescita. L'Under 23, quest'anno, ha dimostrato di avere in rosa diversi prospetti interessanti, uno su tutti Felix Correia. Per lui non c'è ancora posto nel gruppo di Allegri e di tornare in Serie C non se ne parla. Secondo quanto riporta calciomercato.com, il portoghese potrebbe trasferirsi al Pisa dove il direttore sportivo è Claudio Chiellini, uno che lo conosce molto bene!