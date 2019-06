Un addio che ha rimescolato le carte in tavola: Antero, ex direttore del Paris Saint Germain, aveva praticamente chiuso la pista De Ligt. Poi è saltato tutto, facendo arrabbiare Raiola ed emozionare la Juventus. L'olandese è adesso a un passo per i classici giochi del mercato: scambi di mail e telefonate, poi la bomba di venerdì notte. Il giocatore, attraverso Raiola, ha fatto sapere che avrebbe preso in considerazione l'ipotesi di potersi trasferire a Torino. CI VUOLE TEMPO - Secondo quanto riportato da Sky Sport, manca ancora l'intesa totale sull'ingaggio. Ma la Juve ha in mano il pallino del gioco: se dovesse accontentare Raiola su tutti gli aspetti, praticamente farebbe suo il centrale classe 1999. Il Psg non molla, qualche telefonata sull'asse Mino-Leonardo è pure arrivata. I bianconeri sono prudenti, ma anche ottimisti. Lo spogliatoio, con Ronaldo in prima fila, ha fatto capire che questo giocatore sposterebbe davvero tanto.