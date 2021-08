La Juventus può vantare nella propria storia recente di aver visto vestire la maglia bianconera Dani Alves, che a 38 anni, dopo la vittoria col Brasile a Tokyo 2020 è il calciatore più titolato al mondo!Mondiale Under 20Olimpiade Tokyo 20202 Copa America2 Confederations CupCopa do NordesteCampionato Paulista5 Coppa del Re5 Supercoppa di Spagna6 Liga spagnolaCoppa ItaliaScudetto2 Supercoppa franceseCoppa di Lega franceseCoppa di Francia2 Ligue12 Coppa Uefa4 Supercoppa europea3 Champions League3 Mondiale per Club