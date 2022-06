Il difensore del Real, Marcelo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Marca, dove ha parlato anche di quello che sarà il suo futuro, rivelando anche che lo comunicherà attraverso i social.



'Non mi sento una leggenda, non ho nessun problema a lasciare questa squadra e tiferò sempre per i blancos. Non volevo uno o due anni di contratto per pietà". L'esterno brasiliano ha parlato anche del proprio futuro: "Andrò in Turchia? Quando ci saranno novità le comunicherò tramite Instagram'.