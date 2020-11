Paul Pogba al Manchester United non sta attraversando un buon momento. I risulti raggiunti dai Red Devils non sono stati all'altezza dei desideri del francese che preferì tornare alla casa madre piuttosto che rimanere alla Juventus. In suo soccorso sono arrivate le parole del calciatore dello United, Scott McTominay, intervenuto al media inglese Pro Direct Soccer: "Ricordo quando guardavo Pogba alla Juventus e io ero nella squadra riserve dello United e io pensavo: questo ragazzo è assurdo. La gente non lo conosce per quello che è, è davvero incompreso".