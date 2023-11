Episodio di fair play oggi durante la partita tra, valida per la fase a gironi della Champions League asiatica, con protagonista. Dopo soli quattro minuti, la stella portoghese, ex Juventus, è caduta all'interno dell'area di rigore. Il direttore di gara ha immediatamente fischiato un calcio di rigore per i gialloblu arabi.Tuttavia, la situazione ha preso una svolta inaspettata quando CR7 ha ammesso di non essere stato toccato, rivolgendosi prontamente all'arbitro e facendo segno di revocare il penalty. Un nobile gesto di correttezza da parte di un campione senza tempo. Al momento dell'ammissione, le due squadre sono negli spogliatoi con il punteggio ancora fermo sullo 0-0.